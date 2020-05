Erba alta e degrado tra le sepolture. E’ lo stato del cimitero di S. Pellegrino in Alpe come denuncia un residente che vi si è recato oggi pomeriggio (30 maggio): “Sono rimasto profondamente amareggiato per lo stato di abbandono in cui versa il cimitero: erba altra tra le tombe. Tutti gli anni la storia è sempre la stessa, negli altri cimiteri del comune di Castiglione di Garfagnana l’erba viene tagliata e a San Pellegrino no”.

