Borgo a Mozzano celebra il 2 giugno ricordando i morti per Covid

Una festa della Repubblica celebrata davanti al Comune nel ricordo di tutti i morti per Covid ma anche nel ricordo dei tre giovani morti ieri (1 giugno) in un tragico incidente stradale sulla via Pesciatina.

Il sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti, ha guidato questa mattina le celebrazioni davanti al municipio. Ha ricordato la nascita della Repubblica dopo il referendum e il significato di una data che rappresenta una svolta nella storia del paese.

La cerimonia, breve ma sentita, è iniziata e si è conclusa con l’esecuzione dell’inno di Mameli.