Barga, scelto il disegno del tweed che rappresenterà il paese

La presidente della commissione pari opportunità del comune di Barga, Sonia Ercolini e la consigliera con la delega alle pari opportunità, Beatrice Balducci, annunciano che ieri sera (3 giugno), durante la riunione mensile della commissione è stato scelto il disegno che rappresenterà il tweed di Barga.

Un vero onore concesso alla commissione da parte dell’amministrazione comunale e che all’unanimità ha scelto il disegno numero zero per l’intensità dei colori e la solidità della forma. Il campione del tweed con vari disegni era stato consegnato alla sindaca Caterina Campani l’anno scorso, in occasione della Settimana scozzese, personalmente dai tessitori scozzesi Jimmy Hutchison e Erika Douglas di Newburgh Handloom Weavers presenti a Barga grazie all’amicizia con il musicista Hamish Moore.

I colori proposti erano studiati per riflettere il paesaggio di Barga: terracotta dei tetti, azzurro intenso del cielo, giallo delle case, verde degli ulivi. Il tutto lavorato con la lana degli Shetland che è più leggero e adatto per il clima italiano. Inoltre hanno proposto il nome per il tweed Le campane di Barga in abbinamento al pezzo musicale che ha composto Hamish proprio dedicato alla città.

Dopo mesi di fermo, ora la sindaca potrà ufficialmente comunicare, con grande piacere e gratitudine, a Jimmy e a Erika, il disegno scelto per l’esclusivo tweed di Barga, che sarà presentato a Barga il prossimo anno dato che l’evento annuale della scuola di musica scozzese è stato purtroppo rimandato, per ovvi motivi, al 2021.