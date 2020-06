Pescaglia, suolo pubblico gratis per bar e ristoranti

I bar e i ristoranti di Pescaglia potranno utilizzare gratuitamente il suolo pubblico fino al 31 ottobre. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Bonfanti, recependo il Decreto Rilancio, permetterà infatti alle attività di usufruire degli spazi all’aperto posizionandovi sedie, tavolini ed elementi ombreggianti senza dover pagare la Tosap. L’opportunità è rivolta sopratutto a chi, finora, non occupava il suolo pubblico ma ha bisogno di nuovi spazi per rispettare le norme di sicurezza di prevenzione del covid-19. La procedura e la modulistica sono state semplificate e non è nemmeno necessario pagare l’imposta di bollo.

“Si tratta di una misura per sostenere un settore che è stato penalizzato dal lockdown – spiega Paoletta Demuru, assessore al Suap -. Anche se le caratteristiche del territorio di Pescaglia sono diverse dai centri più urbanizzati, e quindi vari bar e ristoranti dispongono di aree private, riteniamo importante offrire questa opportunità grazie anche a una procedura semplificata. Come emerso durante l’incontro con gli operatori e i rappresentanti del settore, che si è svolto negli scorsi giorni a Gello, la possibilità di utilizzare gli spazi pubblici esterni senza dover pagare la Tosap è stata accolta in maniera positiva. Di sicuro è apprezzata da chi necessita di maggiori spazi all’aperto per rispettare le misure di sicurezza dell’emergenza sanitaria nazionale. Da parte nostra ribadiamo la disponibilità a fornire ulteriori informazioni a chi ne avesse bisogno”.

Per richiedere l’utilizzo del suolo pubblico è sufficiente compilare l’apposita modulistica pubblicata sul sito istituzionale (www.comune.pescaglia.lu.it), allegare la documentazione richiesta e presentarla tramite il portale telematico Aida o Star al Suap del Comune. Dovrà inoltre essere rispettato l’apposito regolamento comunale sul suolo pubblico. Per tutti gli aventi diritto la Tosap gratuita sarà valida nel periodo 1° maggio – 31 ottobre.