Maltempo in Valle del Serchio, Lega chiede con la maggioranza lo stato di emergenza regionale

Maltempo in Valle del Serchio, la Lega in Regione aderisce alla mozione della maggioranza.

“Lo scorso 4 giugno – affermano Elisa Montemagni e Luciana Bartolini, consiglieri regionali della Lega – alcune zone della della Valle del Serchio, dell’alta Versilia e della montagna pistoiese, furono duramente colpite da un’ondata d’intenso maltempo che ha creato non poche criticità agli abitanti, oltre che all’ambiente circostante. Volevamo predisporre anche noi un atto ad hoc sulla delicata questione ma abbiamo ritenuto, vista la necessità d’interventi rapidi ed efficaci, sottoscrivere una mozione della maggioranza in cui si chiede di proclamare lo stato di emergenza regionale per i citati territori”.

“Occorre, infatti – precisano le esponenti leghiste – attivarsi immediatamente per rispondere alle reali necessità delle popolazioni colpite che devono avere il pieno e celere supporto delle istituzioni. Auspichiamo, quindi che il documento approvato all’unanimità serva quantomeno a lenire i disagi inflitti dal maltempo ai nostri corregionali”.