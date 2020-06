Danni da maltempo in Valle del Serchio, questa mattina (12 giugno) gli assessori regionali Federica Fratoni e Marco Remaschi hanno fatto un sopralluogo per visionare alcune frane. Presente anche il sindaco di Borgo a Mozzano – presidente dell’Unione dei Comuni della Mediavalle – Patrizio Andreuccetti, che ha ribadito la necessità di un sostegno economico in tempi certi.

“Stamattina con gli assessori regionali Fratoni e Remaschi siamo stati sul territorio a visionare alcune frane verificatesi durante il maltempo degli ultimi giorni – le parole di Andreuccetti – Come presidente dell’Unione ho voluto portare la mia vicinanza a tutti gli eventi accorsi nei comuni della Valle: c’è bisogno di un sostegno economico importante ed in tempi certi”.

Foto 3 di 4







“Per quanto riguarda il nostro Comune – ha concluso – ho ribadito la necessità di un sostegno per la frana lungo la strada per San Romano e Motrone e per altri eventi medio-piccoli che hanno avuto luogo. Ringrazio gli assessori per la disponibilità e la collaborazione. L’unità di intenti è di questi tempi più importante che mai”.