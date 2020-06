In estate il via ai lavori all’ex scuola primaria di Fiano-Loppeglia. Bonfanti: “Sarà un punto di riferimento per la comunità”

Un intervento che restituirà un immobile ai cittadini, che diventerà un polo di attrazione e di rilancio del territorio. Prenderanno il via in estate i lavori di efficientamento energetico dell’ex scuola primaria di Fiano – Loppeglia. L’intervento, che si concluderà all’inizio dell’autunno, permetterà di rendere più fruibili i locali e di restituire alla comunità l’immobile pubblico. L’amministrazione guidata dal sindaco Andrea Bonfanti, infatti, già da settembre utilizzerà l’ex scuola come sede della Casa delle idee, un polo con aule studio, scrivanie da affittare, consulenza per l’avvio di impresa, spazi per mostre, corsi ed eventi. Il Comune, però, è pronto a mettere lo stabile a disposizione delle attività didattiche dell’istituto comprensivo Puccini di Pescaglia qualora le norme nazionali e regionali di contenimento del Covid-19 rendessero necessario utilizzare ulteriori spazi rispetto a quelli abitualmente impiegati.

I lavori vedono un investimento complessivo di 81mila euro, di cui 60mila ottenuti dalla Regione Toscana grazie al bando per i contributi straordinari ai piccoli Comuni. La giunta comunale nella seduta di ieri (18 giugno) ha approvato il progetto, poi nei prossimi giorni l’iter amministrativo proseguirà con la gara per l’affidamento dei lavori.

“Stiamo rispettando l’impegno che avevamo preso con i cittadini – commenta il sindaco Andrea Bonfanti – L’ex scuola di Fiano-Loppeglia tornerà a vivere, diventando un polo di attrazione e di rilancio del territorio. La ‘Casa delle idee’ sarà infatti un centro nevralgico per lo sviluppo dell’iniziativa imprenditoriale e per la promozione delle attività sociali e culturali. Vogliamo che sia un punto di riferimento per tutta la comunità, dai giovani agli anziani. L’approvazione del progetto, che prevede una prima parte di lavori, ci mette quindi nelle condizioni di far partire le opere in tempi brevi. A settembre vogliamo iniziare a dare vita alla ‘Casa delle idee’. Questo è il nostro obiettivo principale ma siamo pronti anche a un’altra soluzione, cioè quella di utilizzare l’immobile come spazio aggiuntivo del nostro istituto comprensivo per rispettare le norme di sicurezza Covid-19. La situazione è in evoluzione e ancora a livello nazionale non sono state definite con certezza le regole per la ripresa delle attività didattiche a settembre. Noi auspichiamo che non ce ne sia bisogno e che quindi le lezioni si svolgano nelle sedi già a disposizione dell’istituto comprensivo. Tuttavia, se necessario, ci faremo trovare pronti”.

L’intervento che sarà realizzato in estate riguarda la sostituzione dell’attuale impianto termico, di vecchio tipo e non più efficiente, con un impianto di riscaldamento a pompa di calore ad alta efficienza energetica. In una seconda e successiva fase, l’amministrazione comunale prevede poi l’installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto dell’edificio e la sostituzione di tutti gli infissi per aumentare ulteriormente l’efficienza.