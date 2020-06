Riapre Casa Pascoli con visite guidate di massimo quattro persone

Il prossimo martedì (23 giugno) riaprirà al pubblico la Casa Museo Giovanni Pascoli a Castelvecchio chiusa al pubblico a seguito dell’emergenza Covid-19. Torna così fruibile un patrimonio importante per Barga e per la promozione turistica del territorio.

“Siamo contenti – spiega il sindaco Caterina Campani – di poter riaprire e restituire a cittadini e turisti questo patrimonio. Grazie a questa nuova riapertura, dopo la biblioteca, procediamo, anche se a piccoli passi, verso la normalità. Il museo di Casa Pascoli, per noi fiore all’occhiello dell’offerta culturale, testimonia la passione e la vocazione di una cittadina come Barga in un momento difficile e complicato come quello che stiamo vivendo. Serviranno degli accorgimenti per i visitatori in modo da garantire un’esperienza in sicurezza, ma questo ci permetterà di rendere nuovamente visitabile un bene così importante.”.

Il Comune, infatti, si è adoperato per mettere in pratica tutte le prescrizioni necessarie. Il museo, adottando tutte le misure indicate dalle linee guida regionali, riapre, vista la tipologia della Casa, consentendo visite guidate per gruppi di massimo quattro persone.

In questa prima fase sarà però necessaria la prenotazione della visita in modo da accede in tranquillità alla Casa Museo; telefonando al numero 0583.766147 oppure contattando la mail museocasapascoli@comunedibarga.it

Gli orari di apertura sono quelli estivi: martedì 15,30-18,45; dal mercoledì alla domenica 10,30-13 e 15-18,45.