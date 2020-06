Borgo a Mozzano, al via la nuova fase di restauro del Ponte del Diavolo

“La prossima settimana riprenderanno i lavori di restauro del Ponte del Diavolo”. Ad annunciarlo è il sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti, tramite un video sulla propria pagina Facebook. “Un passaggio storico”, così lo definisce il primo cittadino. L’intervento al ponte ha un costo complessivo intorno ai 420mila euro, tutti finanziati dal Cipe.

“Il Ponte del Diavolo la settimana prossima vedrà ricominciare i lavori di restauro – esordisce il sindaco -, ci sarà lo svuotamento del fiume e quindi sarà possibile intervenire anche sotto, sulle arcate principali. È un passaggio storico, un passaggio fondamentale per restituire alla sua bellezza il nostro monumento per eccellenza“.

“Insieme all’inizio dei lavori – prosegue -, ci sarà anche l’inaugurazione della nuova casina in legno che abbiamo posizionato qua come nuovo Info Point per dare informazioni ai turisti. Investiamo per la ripresa, affinché il nostro luogo sia visitato. Nel nostro territorio si vuole continuare a scommettere sul futuro con speranza: a breve apriranno altre due nuove attività. Noi vogliamo continuare a dare la nostra mano, per fare in modo che la ripartenza sia la migliore possibile su tutto il nostro territorio. Insieme ce la stiamo facendo“.