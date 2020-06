Giornate all’aperto Fai, appuntamento a Ponte a Serraglio

Eccezionalmente torna il Fai ai Bagni di Lucca. Dopo lo stop per l’emergenza del Covid 19, la delegazione Fai di Lucca, per l’evento delle Giornate all’aperto, decide di ripartire da Bagni di Lucca.

Sabato (27 giugno) in occasione dell’anniversario della morte di Giuseppe Pardini, uno dei più importanti architetti lucchesi, è stata organizzata una passeggiata tra gli edifici realizzati e restaurati al Ponte a Serraglio, altro incantevole angolo della cittadina termale. La passeggiata tra i simbolismi del Pardini partirà da Villa Fiori sviluppandosi sui due lati del torrente Lima, e tre saranno le tappe principali: il ponticello tra l’Ospedale e il Tempietto Demidoff, il Casinò dei Giochi e l’Hotel de Russie.

Il percorso avrà una durata di circa 45 minuti, con turni orari dalle 9 alle 17. Si tratterà di un evento ristretto, per un massimo di 10 persone a turno, con prenotazione on line obbligatoria sul seguente link giornatefai.it. Sarà possibile prenotarsi a partire da oggi (23 giugno) fino ad esaurimento di posti e non oltre le 15 di venerdì (26 giugno).

Per l’iscrizione al percorso si richiede un contributo minimo obbligatorio a partire da 3 euro per ogni iscritto e 5 euro per i non iscritti. Tutto tramite pagamento con carta di credito o Paypal all’atto della prenotazione. Tutti i fondi raccolti saranno destinati alle attività istituzionali della Fondazione.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio del ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di tutte le Regioni e le province autonome italiane.