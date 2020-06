“Dopo anni di abbandono era giunto il momento di restituire a Bagni di Lucca ed a tutti i turisti che la frequentano un colle termale degno di tale nome”. A parlare del restauro di via dei Bagni Caldi è l’assessore alla terme ed alla viabilità Carlo Giambastiani.

“Insieme a tutta l’amministrazione – dice – abbiamo concordato che non era più sostenibile una situazione talmente disastrata e ci siamo adoperati per trovare le risorse economiche affinché la via delle Terme venisse riportata ad antico splendore. Dai carteggi comunali e dalle testimonianze degli abitanti di Bagni Caldi risulta che erano almeno venti anni che non veniva fatto un lavoro di ripulitura dei versanti. È importante ricordare che su questa strada si affacciano alcuni stabilimenti termali di primaria importanza come il Bagno Bernabò che si trova vicinissimo alla piazza di Ponte a Serraglio, l’ingresso allo stabilimento delle Docce Basse e il Bagno San Giovanni. Inoltre la strada collega agli stabilimenti termali Casa Boccella e Jean Varraud che sono sempre funzionanti ed aperti tutto l’anno”.

“Nel fare il lavoro di restauro e ripulitura dei versanti – spiega ancora l’assessore – si è provveduto alla sistemazione degli antichi vialetti pedonali, stupenda passeggiata che domina la frazione di Ponte a Serraglio con bellissime vedute sul torrente Lima. Altro punto riportato alla luce è la zona delle Fontanelle. Chi è appassionato della nostra storia e chi conosce le bellezze del colle termale saprà apprezzare il recupero di questo posto che potremmo definire magico, purtroppo da anni nascosto dalla vegetazione e inaccessibile. È per me motivo di grande soddisfazione poter restituire a tutti i cittadini la possibilità di tornare a visitare questo luogo bellissimo che fa parte della nostra storia”.