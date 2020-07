Inchiesta pubblica sul pirogassificatore Kme, venerdì l’audizione finale

Si terrà venerdì (10 luglio) alle 20,30 nella sala incontri Circular Academy dell’auditorium della Kme in via Cesare Battisti a Fornaci di Barga l’audizione finale dell’inchiesta pubblica relativa al procedimento di Via e al rilascio di provvedimenti autorizzativi relativi al progetto per il pirogassificatore allo stabilimento Kme.

Nel corso dell’audizione finale il presidente, Giovanni Iacopetti, illustrerà la relazione finale sui lavori svolti e il giudizio sui risultati emersi in collaborazione con i commissari, l’ingegner Giancarlo Fruttuoso per Kme e Massimo Stevanin per coloro che si oppongono al progetto. Dopo l’illustrazione della relazione i partecipanti potranno esprimere la propria posizione.

“Sono ammessi a partecipare all’audizione – si legge nella convocazione – il proponente, gli estensori del progetto e dello studio di impatto ambientale, i soggetti competenti in materia ambientale, i soggetti che abbiano presentato osservazioni nell’ambito del procedimento autorizzativo in corso, i soggetti che hanno inviato richiesta di partecipazione all’audizione preliminare e/o all’audizione generale, anche se non abbiano partecipato alle stesse, e chiunque ne faccia richiesta almeno 48 ore prima dell’audizione finale. Per coloro che si siano già iscritti alle precedenti audizioni non è richiesta una nuova iscrizione”.

Le eventuali nuove richieste di partecipazione dovranno pervenire entro le 20,30 di domani (8 luglio) con una delle seguenti modalità: comunicazione indirizzata al Comune di Barga a mezzo Pec a comune.barga@postacert.toscana.it, o a mezzo fax allo 0583.723745 (Comune di Barga) o con comunicazione scritta consegnata all’ufficio del protocollo del Comune di Barga o inviata a mezzo posta al seguente indirizzo: Comune di Barga, Via di Mezzo 45, 55051 Barga.

Il presidente Iacopetti si è dett disponibile ad accettare anche eventuali richieste di partecipazione pervenute oltre il termine – e comunque entro le 12 di venerdì all’indirizzo meipse@virgilio.it, compatibilmente con il numero massimo di posti disponibili nella sala. Sempre allo stesso indirizzo si potrà chiedere di partecipare a distanza all’audizione tramite la piattaforma Zoom.

La relazione finale dell’inchiesta, voluta dalla Regione Toscana, sarà consegnata agli uffici preposti alla valutazione impatto ambientale.