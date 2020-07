Si presenta il libro di Gabriele Brunini sul Crocifisso del Borgo

Verrà presentato a Borgo a Mozzano domenica prossima (12 luglio) alle 18,30 il volume Il miracoloso Crocifisso del Borgo e la sua chiesa, scritto nel corso del lungo lockdown da Gabriele Brunini governatore della locale confraternita di Misericordia.

La presentazione avrà luogo nella insolita location di via Roma, proprio davanti alla chiesa che è oggetto della pubblicazione e che custodisce il simulacro ligneo di Gesù Crocifisso, antico di oltre sei secoli, che i borghigiani hanno sempre venerato e ritenuto miracoloso.

Corredato da un ricchissimo album di foto “storiche”, il libro ripercorre le pestilenze e le calamità durante le quali le popolazioni del Borgo a Mozzano e dei dintorni ricorsero alla protezione del Crocifisso: come la peste del 1630, il tifo petecchiale del 1817, il colera del 1855, il terremoto del 1920 o il passaggio del fronte nell’ultimo conflitto mondiale.

Brunini apre la sua pubblicazione con l’immagine di Papa Francesco in preghiera solitaria davanti al miracoloso Crocifisso romano di San Marcello al Corso, in piena pandemia da coronavirus, e da quella adorazione stabilisce interessanti paralleli con il crocifisso borghigiano che, come quello di San Marcello al Corso, ha visto la iniziale presenza in un oratorio tenuto dai Servi di Maria.

Dopo gli interventi di saluto del sindaco Patrizio Andreuccetti e del parroco nonché correttore della Misericordia don Francesco Maccari, toccherà a Roberto Guastucci presentare questo nuovo lavoro, molto atteso, di Gabriele Brunini. Il nuovo libro fa seguito a un’altra fortunata pubblicazione di Brunini concernente la storia del convento francescano del Borgo, uscita nel 2013 per la casa editrice Maria Pacini Fazzi.

Nel corso della festa di presentazione vi saranno alcuni intermezzi musicali con la partecipazione del soprano Francesca Maionchi, del basso Graziano Polidori, della flautista Caterina Brunini e della pianista Ilaria Brunini. Al termine sarà servito un buffet per tutti i partecipanti.

Nel corso della presentazione e del successivo buffet verranno scrupolosamente osservate le normative di sicurezza igienico sanitarie previste dai decreti governativi per manifestazioni di questo tipo. Per parteciparvi, pertanto, è necessaria la prenotazione (info@misericordiaborgo oppure 348.3011754).