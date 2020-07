Castelnuovo, c’è il bando per i contributi in conto affitto

Contributi in conto affitto, c’è il bando a Castelnuovo.

C’è tempo fino al 13 agosto per richiedere la concessione del contributo a integrazione del canone di locazione per il 2020.

Ad annunciare la pubblicazione del bando pubblico è l’assessore al sociale Patricia Tolaini: “Si tratta – dice – del consueto sostegno economico alle fasce più deboli per il pagamento dell’affitto di immobili destinati ad abitazione principale. Il contributo è calcolato sulla base del reddito del richiedente e dell’importo del canone di locazione. Per poter presentare richiesta occorre avere un Ise (Indicatore della situazione economica) non superiore a 28.770,41 euro e valore Isee non superiore a 16500 euro”.

Come negli anni passati, saranno ammesse soltanto le domande compilate sui modelli predisposti dal Comune. Tali modelli saranno reperibili, oltre che all’ufficio scuola e sociale, anche sul sito del Comune. Tutta la documentazione dovrà essere presentata entro e non oltre il 13 agosto.