Notte bianca per la biodiversità, l’Orecchiella apre per le porte per un’escursione notturna

In occasione della manifestazine Notte bianca per la Biodiversità, promossa dal raggruppamento carabinieri biodiversità, la riserva naturale statale Orecchiella sabato (18 luglio), alle 20, apre le porte ai visitatori per un’escursione crepuscolare notturna.

Il tema della serata verterà sulle tematiche di monitoraggio degli uccelli notturni, con particolare riferimento ai rapaci. Il personale specializzato accompagnerà i visitatori alla scoperta dei canti e dei richiami grazie alla tecnica dle censimento playback.

La serata si svolgerà nel pieno rispetto della normativa per la sicurezza anti-Covid19. La prenotazione è obbligatoria al numero 0583.619098 entro domani (17 luglio). Materiale occorrente: mascherina, torcia, prodotto anti-zanzare, materiale per scrivere.