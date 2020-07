Sono ancora in corso gli storici lavori di restauro del Ponte del Diavolo. Per l’occasione, il lago è stato svuotato e le immagini del monumento in una “veste insolita” sta letteralmente facendo il giro del web.

“La gente sta impazzendo (in senso buono) nel vedere l’invaso svuotato, nel poter camminare sul letto del fiume, nell’osservare il prendere campo del restauro del Ponte, che oltre ad essere un intervento necessario, direi storico, è anche un’azione spettacolare – la riflessione di Patrizio Andreuccetti -. In più abbiamo il nuovo Infopoint, il rafting, un entusiasmo crescente che avvolge tutta la zona del nostro monumento per eccellenza. Quanto c’è voluto per arrivare a qui? Sei anni di lavoro. Tutto è iniziato nell’estate 2014 con il progetto per Art Bonus, ed è giunto fino ad oggi grazie ad un lavoro di squadra tra istituzioni e associazioni. Dallo Stato al Comune, dalle fondazioni ai privati, ognuno ha fatto e sta facendo la sua parte”.

“Cosa comporta tutto ciò? Indotto per il territorio – afferma il sindaco -, in varie forme, quanto mai necessarie di questi tempi. E questo è possibile perché a suo tempo abbiamo avuto una visione, abbiamo programmato a lungo termine, senza guardare solo al qui e ora (che è sempre importante, per carità). Nel piccolo della nostra comunità abbiamo dato gambe al principio di De Gasperi: un politico pensa alle prossime elezioni, uno statista alle prossime generazioni“.

Il sindaco Patrizio Andreuccetti lancia anche una affascinante suggestione: “La strada verso il ponte, nel letto del fiume, è la mia splendida fissazione”.