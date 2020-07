Buona la prima. Successo di pubblico e di proposte durante il primo incontro che l’assessore regionale Marco Remaschi ha tenuto con i cacciatori della Garfagnana a Pieve Fosciana. Sul tavolo la gestione venatoria regionale: durante gli incontri, infatti, sono tre gli argomenti principali, dal calendario venatorio 2020/2021, al piano faunistico venatorio regionale fino alle modifiche alla legge regionale sulla caccia approvata da pochi giorni. I prossimi due appuntamenti sono fissati per lunedì e martedì (20 e 21 luglio): il primo a Borgo a Mozzano, nel Salone delle Feste; il secondo nella sede del comitato paesano di Badia Pozzeveri, ad Altopascio. Entrambi gli incontri sono alle 21.

“Si tratta di un’occasione di confronto molto utile su un argomento molto sentito e dibattuto – spiega Remaschi -. La prima riunione è andata molto bene, c’è stata una buona risposta da parte dei cacciatori e il tutto si è svolto nel rispetto delle norme previste per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. L’obiettivo è quello di confrontarsi di persona per informare delle importanti novità introdotte pochi giorni fa e per ascoltare suggerimenti o ulteriori proposte”.

Foto 2 di 2



La chiusura degli incontri si terrà infine giovedì (23 luglio) sempre alle 21 alla Croce Verde di Lido di Camaiore.