Si impicca nella piazza del paese: dramma in Valle

Lo hanno trovato, attorno alle 5,30 di stamani (18 luglio), alcuni abitanti del paese, che stavano raggiungendo il parcheggio dell’auto per andare a lavoro. Un uomo di circa 50 anni, originario della Gran Bretagna, si è impiccato ad un albero della piazza di Casabasciana, piccolo paese della montagna di Bagni di Lucca.

Un gesto disperato su cui adesso stanno cercando di fare luce i carabinieri, avvisati del fatto dal 118 dopo che erano giunti sul posto i primi soccorritori.

Per il 50enne che da qualche anno si era trasferito in paese però non c’era più niente da fare: i soccorsi sono stati del tutto inutili. Una scena terribile si è parata davanti a chi ha fatto scattare l’allarme. Purtroppo non è valso il tentativo, disperato, di salvargli la vita.