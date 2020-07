L’ex magistrato Colombo apre la stagione del Teatro di Verzura

È ormai tutto pronto per il via al ciclo degli incontri al Teatro di Verzura, che animeranno il giardino dell’ex convento delle Oblate di Borgo a Mozzano in un’estate particolare che verrà ricordata per il coronavirus. Il protagonista della prima serata, fissata per lunedì (27 luglio), sarà un personaggio che rappresenta, nell’immaginario collettivo, un importante periodo della storia recente. Si tratta di Gherardo Colombo, ex magistrato, giurista e saggista italiano.

L’ex componente del pool di Mani Pulite, ripercorrerà decenni di inchieste importanti della procura di Milano con qualche puntata anche nel contemporaneo. Lo scorso aprile, infatti, Colombo è entrato a far parte della commissione di inchiesta del comune di Milano sulle morti sospette nel Pio Albergo Trivulzio, il polo geriatrico più importante d’Italia, legate all’emergenza Covid-19.

L’appuntamento è per le 21,15 con ingresso libero.