Ponte di Campia, questa mattina (24 luglio) si è svolto il sopralluogo dell’onorevole di Fratelli d’Italia Riccardo Zucconi, nel tratto stradale della via Ludovica. Presenti anche il sindaco di Fabbriche di Vergemoli Michele Giannini, il presidente del consiglio comunale di Castiglione Garfagnana Giovan Battista Santini, l’assessore alla cultura di Castiglione Garfagnana Roberto Tamagnini, Annamaria Frigo del dipartimento infrastrutture di Fdi e Luca Mastronaldi, responsabile del dipartimento montagna e zone disagiate di Fratelli d’Italia.

“È una strada provinciale molto trafficata, soprattutto da camion anche di grossa cilindrata e per questo motivo è assolutamente necessario che la Regione si faccia carico della manutenzione generale – afferma Zucconi -. Il tratto stradale nei pressi del Ponte di Campia presenta crepe e irregolarità che andrebbero riparate, anche perché insieme all’asfalto non drenante nelle giornate di poggia si incorre nel pericoloso effetto acquaplanning. Anche la vegetazione sul ciglio della strada è importante sia costantemente curata, poi che in quel tratto, che presenta anche diverse curve, la carreggiata si restringe visibilmente e una minore visibilità non è ammissibile”.