Misure anticrisi a Minucciano, Confcommercio: “Ascoltato il nostro appello”

Esonero totale della Tari 2020, esonero della prima rata Imu e conferma dell’addizionale comunale Irpef allo 0,30%. Sono queste le misure anticrisi messe che il comune di Minucciano ha ufficializzato e comunicato a Confcommercio Lucca in risposta alla richiesta che la stessa associazione aveva fatto ad inizio lockdown per aiutare le imprese del territorio.

Un risultato dunque soddisfacente come commenta Tiziano Davini, presidente degli albergatori Confcommercio nonché titolare di un’attività proprio nel comune di Minucciano, che si è impegnato in prima persona assieme ai colleghi Martina Gabanti, Marina Tagliasacchi e Carlo Pozzoni: “Ringrazio il sindaco Nicola Poli che ha ascoltato il nostro appello e che è riuscito con le risorse comunali ad alleviare questo momento così difficile per tutte le imprese – commenta Davini –. Come Confcommercio siamo consapevoli che le singole amministrazioni hanno aiutato le attività del territorio per quanto nelle loro possibilità e siamo soddisfatti che Minucciano abbia potuto farla in maniera così concreta“.

Il sindaco Poli ha sottolineato come, nonostante la chiusura di alcune attività, il servizio di raccolta rifiuti ha mantenuto costi invariati per il comune, ma nell’ottica di proteggere un tessuto economico fragile e difficile, ecco che l’amministrazione ha compiuto uno sforzo notevole per mettere in atto tre importanti misure. In primis, l’esonero totale della Tari 2020 per tutte le aziende del territorio, ad eccezione delle sole categorie che non hanno chiuso come alimentari, banche e farmacie, e per le associazioni oltre ad agevolazioni anche per le famiglie più in difficoltà per un intervento totale da oltre 100mila euro.

A questo si aggiunge l’esonero del pagamento della prima rata Imu, in cui è confluita, per legge, anche la Tasi, per le attività danneggiate dalla pandemia di Covid-19 seguendo il decreto rilancio e mantenendo invariate le tariffe. In ultimo la conferma dell’addizionale comunale Irpef nella misura unica dello 0,30%.