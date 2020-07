Una nuova apparecchiatura elettromedicale per la riabilitazione di Barga

Una moderna apparecchiatura elettromedicale per l’allevio del peso. È stata donata dall’arciconfraternita della Misericordia di Barga alla struttura di recupero e rieducazione funzionale dell’ospedale di Barga.

L’inaugurazione ufficiale del macchinario, del valore di circa 20mila euro, è avvenuta oggi (29 luglio) nelle palestre della riabilitazione del San Francesco ed il governatore Enrico Cosimini si è dichiarato orgoglioso ed onorato di rappresentare l’Arciconfraternita e di poter contribuire al miglioramento della qualità dei servizi offerti da un ospedale che a servizio di tutta la Valle del Serchio.

Soddisfazione anche da parte del sindaco di Barga Caterina Campani che ha ringraziato Cosimini e tutti i suoi collaboratori, a nome di tutta la comunità, per una donazione che va a rendere ancora più completa la dotazione di strumenti di un reparto che rappresenta un fiore all’occhiello della sanità di questo territorio. Presenti anche il vicesindaco Vittorio Salotti ed il proposto di Barga don Stefano Serafini.

Il direttore della struttura Ivano Maci, insieme a tutto il personale della Riabilitazione di Barga, ha quindi espresso la propria gratitudine all’Arciconfraternita della Misericordia di Barga, che collabora da sempre con la struttura, per una donazione che risulta molto utile e permette di compiere un significativo salto di qualità nella rieducazione al cammino, permettendo un’integrazione del lavoro dei fisioterapisti con la possibilità di oggettivare e misurare con precisione la dinamica motoria.

Si tratta infatti di uno strumento che va ad integrare un sistema di cammino sensorizzato e digitalizzato già presente da due anni nella sede di Barga.

L’apparecchiatura elettromedicale, denominata Smart Gravity, rappresenta un sistema avanzato di sostegno e sgravio del carico del paziente per eseguire la deambulazione su treadmill sia in modalità statica che dinamica, cioè durante la deambulazione su tappeto sensorizzato.

Si completa così il sistema di deambulazione assistita e monitorizzata, perché grazie a questa donazione si rende possibile la deambulazione molto precoce anche in soggetti che non hanno ancora l’indicazione medica al carico o le competenze motorie per sostenerlo, quindi con evidenti vantaggi dal punto di vista clinico e funzionale.

Anche la referente della direzione sanitaria per il presidio della Valle del Serchio Romana Lombardi, in rappresentanza della direzione, ha ringraziato la Misericordia di Barga per la consueta vicinanza e sensibilità, che confermano una volta di più il costante sostegno della comunità barghigiana e dell’intera Valle del Serchio alle attività dell’ospedale. La dottoressa Lombardi ha poi ribadito il ringraziamento al personale per la professionalità e l’impegno dimostrati anche in momenti particolarmente complessi dell’emergenza Covid.

A margine dell’inaugurazione del macchinario, la Misericordia di Barga – in particolare tramite il vice governatore Giuliano Cecchi – ha inoltre ricordato il bicentenario della nascita del fondatore dell’Arciconfraternita, Pietro Tallinucci, medico chirurgo e patriota, come ricordato sulla statua presente nel giardino esterno, proprio all’entrata delle palestre della riabilitazione di Barga.

Anche il dottor Maci, il personale della riabilitazione e l’Azienda sanitaria nord ovest, in questa occasione speciale, si associano al ricordo del dottor Pietro Tallinucci.