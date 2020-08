Le Mura di Barga tornano all’antico splendore: affidati i lavori

Le Mura di Barga potranno presto tornare al loro antico splendore. Dopo il via libera del Comune al progetto esecutivo degli interventi, il cantiere è stato affidato alcuni giorni fa, a seguito dell’espletamento della procedura di gara, alla ditta Lorenzini di Barga, che ha già annunciato all’amministrazione la volontà di subappaltare i lavori che prevedono ristrutturazione e messa in sicurezza del vecchio acquedotto e del tratto delle Mura che arriva fino a Porta Macchiaia e nel tratto del piazzale del Fosso: Porta Reale e la soprastante torretta. Lavori per un importo complessivo da 600mila euro, stanziati nel pacchetto di 18 milioni di euro dal Cipe per diversi interventi di recupero delle antiche fortificazioni che presto potranno essere finalmente affidati e entrare nella fase operativa.

Gli interventi erano stati illustrati e curati già dall’amministrazione Bonini e ora il pacchetto di interventi entra nella sua realizzazione.

Le opere sono state suddivise in alcuni lotti a seconda dell’area in cui si svilupperanno. Per esempio per la messa in sicurezza del vecchio acquedotto e del tratto di Mura fino a Porta Macchiaia serviranno lavori per circa 350mila euro. A questi si aggiungono altri 250mila euro per le mura del piazzale del Fosso e Porta Reale.