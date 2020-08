Rimandato a stasera il concerto di Neri Marcorè alla fortezza di Mont’Alfonso

A causa del maltempo, è stato posticipato a oggi (4 agosto) il concerto di Neri Marcorè, in programma ieri (3 agosto) alla Fortezza di Mont’Alfonso di Castelnuovo Garfagnana nell’ambito del festival Mont’Alfonso sotto le stelle.

Restano validi i biglietti acquistati. Chi lo desidera, può chiedere il rimborso al punto prevendita dove il biglietto è stato acquistato, da domani (5 agosto) a sabato (8 agosto). Chi ha comprato il biglietto online può inoltrare una mail di richiesta rimborso all’indirizzo di posta elettronica che ha inviato conferma della transazione, sempre da mercoledì a sabato.

Il posticipo del concerto è stato deciso in extremis per motivi di sicurezza, gli organizzatori si scusano con il pubblico già presente in Fortezza.

Neri Marcorè approda alla Fortezza di Mont’Alfonso con lo spettacolo Le mie canzoni altrui – Fabrizio De André e gli altri maestri della musica d’autore. Con lui sul palco c’è Domenico Mariorenzi, chitarra, bouzouki e pianoforte. Sono ancora disponibili biglietti per la serata.

A Castelnuovo di Garfagnana prevendite alla Pro Loco (piazza delle Erbe, 0583.641007; orario giorni feriali 9,30-13 e 15,30-18.30; domenica e festivi: 10-13 e 16-17,30) e Fidelity Tours (via Baccanelle 7/a). Informazioni allo 0583.641007.

Parcheggi, navette, handicap

In occasione degli spettacoli sono disponibili i parcheggi gratuiti della Fortezza di Mont’Alfonso (a 600 metri dalla Fortezza) e di piazzale Chiappini a Castelnuovo di Garfagnana (zona impianti sportivi, si accede da via Valmaira, chi utilizza il navigatore deve impostare via Valmaira come destinazione). Dai parcheggi di piazzale Chiappini è in funzione dalle 18 un servizio bus navetta da e per la Fortezza di Mont’Alfonso, frequenza 15 minuti: è previsto il contributo di un euro a persona, i fondi sono destinati a progetti di assistenza e solidarietà a cura delle associazioni di volontariato di Castelnuovo di Garfagnana.

I portatori di handicap hanno un parcheggio riservato a piazzale C. Chiappini e un servizio bus navetta dedicato, con assistenza. Info e prenotazioni presso la Pro Loco di Piazza delle Erbe a Castelnuovo di Garfagnana (0583.641007) dove, lo ricordiamo, sono reperibili anche i biglietti per i portatori di handicap.