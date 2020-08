Castelnuovo, tutto pronto per la settimana del commercio: 11 serate all’insegna della sicurezza

Un altro appuntamento al via per l’estate a Castelnuovo. La settimana del commercio è alle porte, giovedì prossimo (13 agosto) sarà la prima di 11 serate dell’evento che da 37 anni anima l’estate garfagnina. L’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio, in stretta collaborazione con il comune di Castelnuovo ha già da settimane confermato l’appuntamento nonostante la situazione emergenziale dettata dal Covid-19.

Proprio per questo, l’associazione si è impegnata a mettere in atto una serie di misura di sicurezza per far sì che siano 11 serate di puro divertimento. “È un’edizione speciale – dice il presidente Andrea Baiocchi – sicuramente può essere definita ‘ridotta’, ma sono certo che tutti la ricorderemo come una delle migliori. Perché la Settimana può rappresentare una ventata di ossigeno per tutti, per i nostri associati, ma anche per tutti i garfagnini e per i visitatori che, sono certo, non mancheranno. La Settimana comunque avrà i suoi appuntamenti, le sue iniziative, studiate di concerto con le autorità per garantire che tutto si svolga nella massima sicurezza e seguendo le linee guida per contrastare questo dannato Coronavirus”.

I controlli saranno garantiti dalle forze dell’ordine e dal sistema di protezione civile con l’associazione che ha chiesto aiuto anche al nucleo provinciale di protezione civile dell’associazione nazionale carabinieri per monitorare al meglio la situazione. Cartellonistica e avvisi vocali tramite la filodiffusione per tutto il paese inviteranno tutti al rispetto delle regole ovvero distanziamento sociale quando possibile, utilizzo della mascherina se non è possibile rispettare la distanza e igienizzazione delle mani.

“Lo slogan non è più ‘Ripartiremo’, ma ‘Siamo ripartiti’ – chiude Baiocchi – aspettiamo dunque tanti visitatori anche per partecipare alla lotteria degli acquisti comprando nei negozi aderenti che sono circa 100 in questo 2020 così funesto. Ringrazio per questo i nostri associati, abbiamo fatto squadra insieme contro questo nemico”.

Il programma

Sarà una Settimana dal sapore antico dove l’apertura serale dei negozi sarà il vero evento clou. Ma non solo. Ci sarà spazio per iniziative di carattere turistico con le visite guidate a Castelnuovo e il trekking per tutti (per info e prenotazioni 0583-641007; 340-2254812). Ogni sera il gioco dell’oggetto misterioso nelle vetrine dei negozi con in palio i biglietti della Lotteria.

Giovedì la manifestazione si aprirà con la Candy Night, caramelle in regalo nei negozi, ed il mercatino degli artigiani attivo fino al 16 agosto in piazza Olinto Dini. Si inaugura anche la mostra di Garfagnana l’Altra Toscana, in sala Suffredini, fino al 23 agosto. Venerdì serata per i bambini con il disegno più lungo del mondo, Ferragosto rinascimentale come da tradizione ed ancora il 16 agosto serata della pizza, lunedì 17 la serata dello sport, martedì 18 la serata del gelato, mercoledì 19 torna il Ceniamo a Castelnuovo, giovedì 20 il TrePERdue nelle attività aderenti, venerdì 21 musica alla ex pista di pattinaggio e gran finale con il mercatino sotto le stelle (sabato 22) e la terza edizione di Castelnuovo Bricks (sabato 22 e domenica 23) dedicata agli amanti della Lego.