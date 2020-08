Aumentano i casi di coronavirus, Borgo annulla la Notte Arcobaleno

Aumento di casi di coronavirus in Valle e in Lucchesia, il comune di Borgo a Mozzano, in accordo con commercianti e associazioni, ha deciso di annullare la Notte Arcobaleno fissata per sabato 22 agosto.

“Era già tutto predisposto – commenta il sindaco Patrizio Andreuccetti -, ma con l’aumento dei casi degli ultimi tempi abbiamo deciso, unitamente a commercianti e associazioni, di annullare la Notte Arcobaleno prevista per sabato 22 agosto. Restiamo in contatto per eventuali, nuove, date”.