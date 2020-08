La bella e la bestia, La sirenetta, Aladdin, Biancaneve e i sette nani, Mulan, Frozen, La bella addormentata nel bosco, Anastasia… Le più amate colonne sonore dei cartoni animati rivivranno in versione sinfonica in occasione del concerto Walt Disney Fantasy, domani (22 agosto) alle 21,15 alla Fortezza di Mont’Alfonso di Castelnuovo di Garfagnana, Lucca, per l’ultimo appuntamento del festival Mont’Alfonso sotto le stelle.

A condurre grandi e piccini nel colorato mondo dei cartoon sarà l’Orchestra Toscana Classica diretta da Giuseppe Lanzetta. Completano il programma temi dalle saghe cinematografiche Harry Potter e Star Wars.

Foto 2 di 2



Chi non ha mai sognato di viaggiare sul tappeto volante accompagnato dalle note de “Il mondo è mio”? Quanti cuori hanno palpitato mentre il granchio Sebastian intonava “Baciala”?

Temi intramontabili che portano la firma di grandi autori quali Alan Menken – Academy Award e Golden Globe come migliore colonna sonora originale con Aladdin – Kristen e Robert Lopez – Premio Oscar per la miglior canzone originale con Let It Go, da Frozen – Jerry Goldsmith e Matthew Wilder – con la strepitosa Reflection portata al successo da Christina Aguilera e, nella versione italiana, da Syria.

Arrangiamenti di Neri Nencini, progetto ideato e prodotto da Giovanni Lanzetta.

Evento nell’evento, l’omaggio musicale che, in apertura di serata, l’Orchestra Toscana Classica porgerà a tutte le persone che hanno lavorato alla realizzazione del festival, in particolare ai volontari della Protezione Civile di Castelnuovo di Garfagnana e dell’associazione nazionale Autieri d’Italia sezione Garfagnana.

I biglietti – posto unico 5 euro – sono disponibili sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it e nei punti Boxoffice Toscana.

A Castelnuovo di Garfagnana prevendite alla Pro Loco (piazza delle Erbe, tel. 0583 641007; orario giorni feriali 9.30/13 – 15,30/18,30; domenica e festivi: 10/13 – 16/17.30) e Fidelity Tours (via Baccanelle 7/a).

Biglietti disponibili anche la sera dello spettacolo, dalle ore 19, presso la biglietteria della Fortezza di Mont’Alfonso. Info tel. 0583 641007 – 055 667566 – www.montalfonsoestate.it. Info biglietteria solo nei giorni di spettacolo 334 6167210, dalle ore 18.45.