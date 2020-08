Il teatro sulla Francigena, si presenta il libro di Simone Pacini

Giovedì (27 agosto) alle 18 a Pieve San Lorenzo di Minucciano si terrà la presentazione del libro edito da Silvana Editoriale, Il teatro sulla Francigena. Trenta attori in cammino dalla Toscana alla Francia con l’autore Simone Pacini.

Letture di Maria Elena Gattuso e Adelaide Mancuso. Conduce l’incontro Andrea Cosimini.

Il teatro sulla Francigena racconta un progetto che ha visto un gruppo di attori giovani e giovanissimi, allievi del Metastasio di Prato e del Theatro Ecole d’Aquitaine, impegnato in un’azione di teatro itinerante: Il teatro… su due piedi – camminata in Toscana e Lot-et-Garonne. Simone Pacini, autore e critico teatrale, presenta il diario di bordo quotidiano di questo straordinario laboratorio, insieme a due giovani attrici che hanno partecipato all’esperienza: Maria Elena Gattuso e Adelaide Mancuso. Conduce il giornalista Andrea Cosimini.

Particolarità del progetto è stata l’alternanza tra momenti di trekking – un totale di circa 300 chilometri a piedi tra la via Francigena toscana e la regione della Lot-et-Garonne in Francia, passando dalla Corsica e da Marsiglia Capitale della Cultura – e di teatro – con uno spettacolo bilingue rappresentato nelle piazze e nei teatri, in situazioni uniche come le celebrazioni del Settimo Centenario della nascita di Giovanni Boccaccio a Certaldo, il festival della Viandanza a Monteriggioni e il camping urbano Yes We Camp a Marsiglia. L’evento, nella sua unicità e multidisciplinareità, ha messo in relazione i territori, la formazione teatrale, l’arte e il turismo, favorendo il dialogo tra le nazioni e tra le generazioni.

Segue aperitivo con l’autore.

Ingresso libero fino a esaurimento posti. Capienza massima 40 persone.