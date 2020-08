Tetti: “Terremoto in Garfagnana, una commissione speciale per la sicurezza del territorio”

“Nei giorni dell’anniversario del terremoto di Amatrice, lanciamo l’evento per i 100 anni del grande terremoto che distrusse Garfagnana e Lunigiana del 1920: 6.4 Richter, la stessa magnitudo e la stessa distruzione patita dalla cittadina laziale. Come candidato indipendente in Europa Verde una volta eletto chiederò di istituire una commissione speciale per messa in sicurezza del territorio toscano”, lo annuncia Eros Tetti, candidato alle prossime elezioni regionali nei collegi di Firenze 1, Lucca e Grosseto.

“Proporremo inoltre il progetto Toscana Terremoto con il quale, anche grazie alle risorse che arriveranno dal Recovery Fund, finanzieremo al 100% gli interventi privati (quelli pubblici sono stati già fatti in buona parte ma li concluderemo) sulle case della Toscana, a partire dalle zone sismiche”, conclude il candidato.