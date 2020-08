I giovedì al museo fruibili anche online

Giovedì al Museo fruibili da casa in modalità online: questa la nuova formula per gli appuntamenti organizzati dal museo italiano dell’immaginario folklorico, che riaprono con un mese dedicato alla presentazione delle ultime novità editoriali dell’anno: al pubblico viene offerta la possibilità non solo di recarsi presso la sede di via Comunale 2 a San Michele di Piazza al Serchio (prenotazione obbligatoria al 351 9527312), ma anche di seguire tutti gli eventi grazie alla connessione internet (compilare il modulo al link: bit.ly/settembre20 per ricevere la password necessaria al collegamento).

Il primo appuntamento, giovedì (3 settembre) alle 21, è con il professor Dino Magistrelli e il suo Imi N. 66484. Diciotto mesi sulle sponde del Reno. Dalla Divisione Cuneense allo Stalag XII A, Tralerighe Libri, Lucca, 2020, vincitore del premio letterario Tralerighe Storia 2020. Il pubblico, sia in presenza che collegato via internet, è invitato a partecipare attivamente con domande e testimonianze di vita vissuta inerenti al periodo della guerra.

Tra i 600 mila Imi, l’acronimo che sta ad indicare i militari italiani internati negli stalag nazisti dopo l’8 settembre 1943, ci sono anche tanti ragazzi della Garfagnana partiti per il servizio militare con la speranza che la guerra termini presto ed invece, dopo l’armistizio, inizia la fase più feroce. Il non ancora ventenne Corinno Magistrelli di Vergnano di Piazza al Serchio, ai primi di gennaio 1943, parte per il servizio militare nel Corpo degli Alpini con destinazione Dronero in Piemonte. A distanza di molti decenni il figlio Dino ha cercato di mettere insieme, quasi di “ricucire”, le frasi, i ricordi, i racconti di papà Corinno che, dopo anni di quasi silenzio, in vecchiaia ha cominciato a fare riaffiorare eventi, nomi, circostanze.

Dino Magistrelli (Vergnano di Piazza al Serchio), laureato in Lettere all’Università di Pisa e insegnante in diversi istituti, è autore di numerose pubblicazioni di carattere storico-geografico, religioso, economico, sociale e sportivo e di migliaia di articoli per le testate con cui collabora: La Nazione, Corriere di Garfagnana, Toscana Oggi-In Cammino. E’ stato direttore responsabile delle testate giornalistiche locali Lo Spartito (Filarmonica di Sillicagnana), Fornaci notizie (Fornaci di Barga), Notiziario di Radio Nord Garfagnana, Comuneaperto (Piazza al Serchio), Il Ponte (Villa Collemandina), La Voce di Minucciano. Attualmente è direttore de L’Agorà, periodico del Comune di Minucciano.