Torna a Castelnuovo la tradizionale Fiera del formaggio garfagnino

Torna sabato (5 settembre) a Castelnuovo la tradizionale Fiera del formaggio garfagnino le cui origini risalgono al 1430, quando Castelnuovo, passato sotto il dominio modenese della casa D’Este, divenne il punto di riferimento amministrativo e commerciale della Valle. Da allora la mostra ha acquistato sempre più importanza, divenendo nel 1896 esposizione regionale.

Oggi, con la drastica riduzione del numero di allevamenti presenti in Valle, non vede più la grande partecipazione degli espositori di un tempo, ma i pochi rimasti, coscienti di essere i portabandiera di una tradizione radicata e di una produzione di formaggi di eccellenza, non mancano mai di partecipare all’esposizione e soprattutto alla gara dove una commissione di esperti Onaf (Organizzazione nazionale Aasaggiatori formaggi) premia le migliori forme di pecorino, vaccino, misto e caprino.

La giornata dedicata alla tradizione casearia della valle, organizzata dal Comune di Castelnuovo di Garfagnana in collaborazione con l’Unione Comuni Garfagnana, inizia dalle 8 sotto il Loggiato Porta con l’iscrizione delle forme in gara e l’apertura degli stand. La vendita proseguirà per tutta la giornata, anche se l’esperienza insegna che le forme migliori si acquistano di prima mattina.

Alle 17,30 alla ex pista di pattinaggio si terrà il convegno dal titolo Le radici ritrovate: riflessioni e testimonianze sulla tradizione della transumanza in Toscana, importante occasione per approfondire la conoscenza del mondo rurale della Toscana con interventi di Emanuele Villa dell’associazione italiana allevatori, di Zeffiro Ciuffoletti, accademico dei Georgofili, della storica della transumanza Lidia Calzolai e dell’archeologa Lucia Giovannetti.

Ingresso gratuito con prenotazione all’Ufficio turistico comunale, telefono 0583.641007, email info@castelnuovogarfagnana.org