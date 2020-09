Coreglia, differenziata all’80% anche ad agosto

Raccolta differenziata da record a Coreglia Antelminelli: anche nel mese di agosto, infatti, il risultato si aggira intorno all’80 per cento confermando così il trend positivo e virtuoso che vede il comune sempre più attento all’ambiente e al decoro complessivo. Un cambio di passo introdotto proprio dall’amministrazione uscente, guidata da Valerio Amadei, che ad aprile 2019 ha portato la raccolta differenziata “porta a porta”, gestita da Sistema Ambiente, a Coreglia Antelminelli.

“La percentuale di raccolta differenziata è molto positiva e si è andata via via stabilizzando in questi mesi – commenta l’assessora all’ambiente uscente del Comune di Coreglia Antelminelli, Sabrina Santi – . Questo è merito soprattutto della cittadinanza che ha preso molto seriamente l’impegno per un ambiente più pulito. Adesso, una volta consolidato questo trend e grazie anche alla diminuzione totale dei rifiuti, è il momento di puntare a un obiettivo ancora più ambizioso, ovvero fare di Coreglia un comune a rifiuti zero, riducendo la produzione di indifferenziato e recuperando la quasi totalità di rifiuti prodotti. Un grande obiettivo, che vogliamo portare avanti nei prossimi anni, per rendere Coreglia un comune dove l’ambiente possa ricoprire un ruolo sempre più centrale”.

Le cifre, a tal proposito, sono confortanti: se nell’aprile 2019 la mole di indifferenziato superava le 160 tonnellate, nell’agosto dello stesso anno ha registrato un -82 per cento. L’introduzione della nuova raccolta, dunque, ha cambiato il volto di Coreglia, garantendo allo stesso tempo una maggiore cura e attenzione sul territorio e andando sempre più a ridurre i casi di abbandono rifiuti: questo grazie anche alla presenza della stazione ecologica dove i cittadini possono portare i rifiuti ingombranti e smaltirli correttamente.