A Coreglia l’ultimo consiglio dell’era Amadei

Consiglio comunale in extremis a Coreglia a due giorni dal voto. L’assise si terrà venerdì (18 settembre) alle 16,30 nella sede distaccata di Gallicano. All’ordine del giorno il regolamento e le nuove tariffe della Tari e l’approvazione del regolamento e delle aliquote dell’Imu e dell’addizionale Irpef.

Al centro della discussione anche la rarifica della variazione di bilancio effettuata in emergenza dalla giunta nel periodo di lockdown e la variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Come ultimo punto all’ordine del giorno anche la presa d’atto e le deliberazioni in merito alle segnalazioni ricevute dalla Corte dei Conti.