‘Ricordando Giuseppe e Nicola’, concerto nella chiesa di Colognora di Pescaglia

Domenica (20 settembre) alle 17,30 nella chiesa parrocchiale di Colognora di Pescaglia, organizzato dal Museo del Castagno, con il patrocinio del Comune di Pescaglia, in collaborazione dell’Istituto storico lucchese – sezione della Val di Roggio – e con Villaggio Europa, si svolgerà il concerto dal titolo Ricordando Giuseppe e Nicola, con ingresso libero.

L’evento è stato ideato dal maestro Graziano Polidori, direttore artistico, per ricordare i due giovani scomparsi e che hanno lasciato un grande vuoto nella comunità di Colognora e di San Vito.

In programma brani di Massoni, Tosti, Harlen, Cardillo, D’Annibale, Piazzolla, Gastaldon, Di Capua e Verdi. Eseguiranno i brani Paola Massoni (soprano) e Marco Pierucci (tenore). Stefano Adabbo sarà al pianoforte.

Il concerto si svolgerà in ottemperanza alle normative Covid, è gradita la prenotazione contattando il 328.5722956.

In occasione del concerto e per far partecipare tutti allo stesso, il museo chiuderà alle 17.