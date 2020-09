Forza Italia, boom a Bagni di Lucca. Mallegni: “Riconquisteremo Comune”

“Voglio complimentarmi con tutti per il risultato ottenuto da Forza Italia a Bagni di Lucca”. Così Massimo Mallegni, senatore di Forza Italia e commissario regionale toscano del partito, dopo il grande risultato ottenuto a Bagni dove si è sfiorato il 10 per cento delle preferenze.

“Se a questo aggiungiamo l’ottimo risultato ottenuto dal candidato locale Fabrizio Giovannini – conclude Mallegni – sono decisamente fiducioso per il futuro di questo come di altri comuni dove il centrodestra avanza prepotentemente. Continuiamo a lavorare in questa direzione per riportare Forza Italia al centro di una coalizione vincente”.