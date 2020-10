Dalle infrastrutture al bilancio, assegnate le deleghe ai consiglieri comunali

Si completa il gruppo di lavoro che accompagnerà il sindaco, Marco Remaschi, nella conduzione del suo mandato amministrativo a Coreglia Antelminelli. Oltre alla giunta, infatti, il sindaco ha incaricato i consiglieri comunali Ivo Carrari, Cinzia Salani, Marco Regalati, Riccardo Biagiotti e Carmen Ballistreri di seguire una serie di argomenti di rilevanza strategica, cogliendo così in ognuna di queste persone le peculiarità migliori per affrontare e gestire la delega assegnata.

“Lavoriamo e ci muoviamo come un gruppo coeso, impegnato a creare un nuovo rinascimento per Coreglia – spiega il sindaco Remaschi -. Ho voluto operare nella direzione di una ripartizione dei ruoli e anche dei settori da seguire così da garantire un presidio ancora maggiore per la cittadinanza e portare avanti ancora più progetti e iniziative. Posso contare su una squadra molto preparata e molto motivata, sia in giunta che in consiglio comunale: so che faremo tante cose positive per il nostro comune, stiamo lavorando proprio in queste settimane per procedere con la prima variazione di bilancio della mia amministrazione, che ci consentirà di sbloccare risorse per eseguire una serie di lavori e interventi attesi da tempo dalla comunità”.

Il capogruppo di maggioranza, Ivo Carrari, dovrà seguire le società partecipate, le finanze, il bilancio e i tributi, i processi innovativi e tecnologia, i finanziamenti, lo sviluppo delle infrastrutture informatiche ed energetiche. Cinzia Salani, invece, sarà la referente per la frazione di Calavorno e inoltre spetterà a lei portare avanti le politiche sociali. Marco Regalati si occuperà della frazione di Piano di Coreglia e presterà il proprio impegno in modo particolare per i settori: volontariato, promozione del territorio e delle produzioni tipiche. Infine i consiglieri Riccardo Biagiotti e Carmen Ballistreri: il primo sarà delegato dal sindaco a seguire direttamente la frazione di Coreglia Antelminelli, lo sport e le politiche giovanili; la seconda, infine, sarà referente per la frazione di Ghivizzano e seguirà più da vicino i settori associazionismo e patrimonio.