Giovedì al museo, a Piazza al Serchio il presidente dei castanicoltori Ivo Poli

Secondo appuntamento per il mese di ottobre dei Giovedì al Museo, organizzati dal Museo italiano dell’immaginario folklorico di Piazza al Serchio: giovedì (22 ottobre) alle 21 nella sede a San Michele Ivo Poli terrà un incontro sul tema La castagna motore dello sviluppo locale. Le novità dall’Italia: e la Garfagnana?.

Ivo Poli, presidente dell’Associazione castanicoltori della Garfagnana e dell’Associazione nazionale Città del Castagno, illustrerà il paesaggio del castagno in Italia e in particolare in Garfagnana, tra identità storica e valorizzazione sostenibile. I castagni, fonte di integrazione del reddito per gli abitanti della montagna, non creano solo un paesaggio naturale suggestivo, ma contribuiscono anche a mantenere in buono stato il terreno e a ridurre il rischio di frane e smottamenti; inoltre consentono il recupero e il mantenimento del patrimonio architettonico rurale (mulini e metati) e delle tradizioni e della cultura nate intorno alla castagna. In questo senso si parla della castagna quale motore dello sviluppo locale, in quanto favorisce la crescita delle attività di filiera (produzione, trasformazione e commercializzazione), in stretto collegamento con le altre attività del territorio (agriturismo, artigianato), con riflessi positivi sull’occupazione.

Per la partecipazione del pubblico in presenza è necessario prenotare al 351.9527312; per la modalità on line compilare il modulo al link bit.ly/ottobremuseo per ricevere la password necessaria al collegamento.