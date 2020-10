Rifiuti esposti fuori orario, raffica di violazioni a Barga

Rifiuti, caos a Barga. Una raffica di segnalazioni, infatti, è giunta in queste ore all’amministrazione comunale in riferimento all’errata ora di esposizione dei rifiuti all’esterno da parte di cittadini, studi professionali e attività produttive. Il Comune invita tutti a rispettare il calendario e annuncia che manderà la polizia municipale per i controlli del caso e in caso di necessità, per sanzionare.

“Come già fatto nei giorni passati – spiega il Comune in una nota -, su richiesta dell’assessore all’ambiente sarà inviata sul posto segnalato, la polizia municipale, per l’accertamento e la relativa sanzione. Nel caso in cui non si possa risalire, nell’immediato al trasgressore, sarà contattata la ditta che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti al fine di aprire i sacchi per ricercare il responsabile e irrogare la relativa sanzione”.