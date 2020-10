A Castelnuovo via alla costruzione della nuova palestra Vecchiacchi

Nascerà sulle ceneri del vecchio stabile demolito a giugno la nuova palestra Francesco Vecchiacchi a servizio del plesso scolastico di via Nicola Fabrizi.

L’amministrazione comunale di Castelnuovo di Garfagnana ha infatti affidato e consegnato i lavori edili, con il cantiere che è attualmente in fase di organizzazione. Si tratta di un’importante opera a servizio degli alunni dei plessi scolastici e delle società sportive del paese. L’iter dei lavori è iniziato a giugno a seguito della demolizione controllata della vecchia struttura, ormai inadatta.

Oltre all’inizio della costruzione, è stato ottenuto anche un contributo di 70mila euro dal Ministero dell’Interno per la successiva realizzazione degli infissi, mentre è in fase di predisposizione la gara per la realizzazione del tetto in legno lamellare per completare nel minor tempo possibile l’opera.

Contemporaneamente, è partito anche un altro intervento per migliorare la viabilità e la sicurezza della zona delle scuole in via Fabrizi: la ghiaiatura del campetto adiacente al centro Alzheimer Domus Aurea in via Montealtissimo per consentire il parcheggio agli studenti ed ai genitori.