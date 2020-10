Borgo a Mozzano, in arrivo un bando per sostenere i commercianti

“Negli ultimi giorni abbiamo lavorato in silenzio, gomito a gomito con gli uffici, per mettere da subito in campo misure economiche utili ad affrontare il periodo“. Lo scrive il sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti.

“Direttamente come amministrazione comunale – spiega – stiamo per emanare un nuovo bando per sostenere i commercianti. Saranno contributi diretti, che in poco tempo giungeranno sui conti corrente delle singole attività. In tutto 25mila euro così suddivisi: un massimo di 500 euro per chi è oggetto dell’attuale decreto; 200 euro circa per tutte le altre attività commerciali che, pur non essendo oggetto delle ultime restrizioni, hanno vissuto e stanno vivendo le difficoltà del periodo”.

“E’ tanto, è poco? – conclude il sindaco Andreuccetti – Noi crediamo che sia un gran bel segnale di vicinanza al nostro commercio. Sappiamo che il Comune da solo non può risolvere i problemi del momento, ma attraverso un’azione concreta possiamo affrontare meglio la situazione, con coraggio e dedizione. A breve forniremo i dettagli per l’accesso al bando. Non è facile per nessuno, ma uniti ce la facciamo”.