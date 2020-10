Castelnuovo, approvato il progetto per il restyling dello stadio

Un interventi da oltre 1 milioni di euro per la riqualificazione dello stadio Nardini. È questo il progetto che bolle in pentola a Castelnuovo Garfagnana, con l’amministrazione che intende portare avanti i lavori agli impianti sportivi.

L’intervento allo stadio Nardini, che avrà un costo di 1 milione e 50mila euro, ha come oggetto l’adeguamento e la rigenerazione dell’impianto.

Verrà installato un manto sintetico, per una cifra pari a 542mila euro. Non solo: verranno ampliati gli spogliatoi (165mila euro) e verranno effettuati lavori per impianti e illuminazione a led (65mila 500 euro), impianto elettrico per gli spogliatoi ampliati (12mila 500 euro), impianto fotovoltaico (27mila 500 euro), impianto idraulico per gli spogliatoi (19mila 500 euro).

Il progetto definitivo è stato approvato, adesso si attendo il bando di gara per l’inizio dei lavori.