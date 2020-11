Castiglione, parte la nuova distribuzione di mascherine

Giovedì (5 novembre) anche a Castiglione Garfagnana parte la nuova distribuzione delle mascherine per i residenti.

Si potranno ritirare nel punto di distribuzione più vicino alla propria abitazione: giovedì (5 novembre) dalle 15 alle 17 davanti alla chiesa di Pian di Cerreto; venerdì (6 novembre) dalle 9 alle 12 in piazza Autieri d’Italia (Cerageto) e dalle 13 alle 14 davanti alla chiesa in frazione Isola; sabato (7 novembre) dalle 9 alle 12 in piazza Cecchi (Chiozza), sempre dalle 9 alle 12 in piazza Santa Maria (Campori) e dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17 in Comune.

Chi fosse impossibilitato a poter ritirare direttamente le mascherine può contattare: Roberto (338-5645037), Agnese (328-0454059).