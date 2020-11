Castelnuovo lancia un “Amazon locale” per valorizzare tutte le attività commerciali

Una serie di iniziative concrete per sostenere ristorazione e commercio di Castelnuovo. In seguito al Dpcm entrato in vigore lunedì (26 ottobre) che ha portato alla chiusura anticipata alle 18 di ristoranti, bar e pasticcerie sono molte le attività del capoluogo che si sono organizzate per offrire il servizio di asporto, unica alternativa per proseguire almeno parzialmente l’attività svolta in orario serale.

Fondamentale è stata e sarà nei prossimi giorni l’attività di coordinamento e promozione messa in atto dall’associazione Compriamo a Castelnuovo, che, con il pieno supporto dell’amministrazione comunale, ha dato il via ieri (3 novembre) all’iniziativa #CastelnuovoAsporto, una campagna di comunicazione volta ad incoraggiare l’acquisto di cibo da asporto in ristoranti, bar e pasticcerie di Castelnuovo e a condividere poi sui social una foto di quanto acquistato utilizzando l’hashtag #castelnuovoasporto, supportandoli così in questo momento difficile.

La sensibilità della popolazione castelnovese non ha tardato a farsi sentire ed è iniziato subito un tam tam sui social supportato anche dai numerosi membri della consulta dei giovani.

A supporto delle attività commerciali stanno prendendo il via anche altre due iniziative: sarà infatti attiva tra pochi giorni sul territorio comunale Townforyou, una startup nata dall’idea di tre giovani della zona che racchiuderà in un’unica piattaforma web le attività commerciali e della ristorazione aderenti al servizio, permettendo a tutti i cittadini di effettuare acquisti e ordini da negozi, ristoranti, bar e pasticcerie direttamente online, passando poi a ritirare i prodotti acquistati o servendosi del servizio di consegna a domicilio fornito da Guidi Express, nuova società di consegne a domicilio nata sul territorio locale, con cui Townforyou ha stretto una collaborazione per offrire alle attività commerciali anche il servizio di spedizione in tutta la Garfagnana e in parte della Mediavalle.

Un’idea innovativa per la Valle, con Castelnuovo che anticipa anche l’idea di Bagni di Lucca.

L’amministrazione comunale e l’associazione Compriamo a Castelnuovo, in questo momento di difficoltà per i settori del commercio e della ristorazione si sono impegnate a supportare tutte quelle iniziative, private e non, in grado di offrire delle valide alternative che siano di aiuto alle attività, pertanto invitano a fargli presenti eventuali altri servizi che possano fornire supporto a questi settori in questo periodo difficile, in modo da dargli visibilità anche attraverso i canali istituzionali.