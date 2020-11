Borgo a Mozzano, dall’1 ottobre 84 nuovi positivi al coronavirus

Bilancio dei casi positivi al coronavirus con il sindaco di Borgo, Patrizio Andreuccetti,.

“Anche oggi – dice – abbiamo 4 nuovi casi di positività al Covid: 1 a Corsagna, 1 a Diecimo, 1 a Cerreto, 1 a Borgo. Complessivamente i casi dall’1 ottobre ad oggi sono 84. Per fortuna alcune di queste persone sono guarite e ora stanno bene. Purtroppo però c’è chi sta male. Dobbiamo augurare a queste persone di stare meglio il prima possibile e noi per primi dobbiamo rispettare le regole, per evitare che la situazione peggiori”.

“Oggi – ricorda il sindaco – ho partecipato a diverse celebrazioni del 4 novembre, una cerimonia a cui tengo sempre tantissimo, dove ho parlato dello spirito dei caduti attualizzandolo: erano giovani che difendevano il proprio paese, erano in prima linea per dare la pace a tutti, soprattutto ai più deboli. Quando c’è una guerra, sia essa guerreggiata o legata ad una epidemia, a subire le maggiori conseguenze sono soprattutto i più fragili”.

“In settimana, sembra – conclude – arriveranno gli aiuti economici alle attività, e anche come Comune faremo la nostra parte. Ad ognuno è richiesto un sacrificio: facciamolo per tornare, un giorno non troppo lontano, a sorridere al futuro. E che il sorriso sia anche per coloro che hanno meno difese”.