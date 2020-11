Reparti covid anche a Barga, Campani: “I servizi essenziali devono rimanere”

Reparti Covid negli ospedali della Valle del Serchio, il sindaco di Barga, Caterina Campani, esprime tutta la propria perplessità sul piano della Regione Toscana e dell’azienda sanitaria Toscana Nord Ovest.

“La Valle e i nostri ospedali hanno sempre dimostrato generosità in tutto e per tutto – le parole di Caterina Campani -, la proposta che è stata fatta lascia molte perplessità. Laddove possiamo dare una mano siamo pronti a farlo, ma la proposta fatta dall’azienda è eccessiva: 40 posti letto significa togliere completamente tout court tutta l’attività ordinaria della nostra medicina. Vogliamo essere maggiormente parte attiva del processo e capire bene come l’azienda intende procedere per la sicurezza dei cittadini e affinché i nostri servizi essenziali ospedalieri non vengano meno. Ci sono molte perplessità e preoccupazioni, seguiamo e monitoriamo la situazione. Deve essere chiaro che i servizi essenziali devono rimanere, i nostri ospedali non possono pagare ulteriormente un prezzo così alto. Dobbiamo tutelare il servizio offerto sul territorio”.