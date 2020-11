Posti covid all’ospedale di Barga, Campani: “Serve trovare spazi alternativi”

Reparti covid all’interno dell’ospedale San Francesco di Barga, il sindaco Caterina Campani ribadisce il proprio no.

“Oggi (14 novembre, ndr) ho avuto l’ennesimo incontro per la situazione pazienti covid in Ospedale a Barga – esordisce il primi cittadino – L’entrata in zona rossa impone all’azienda di individuare anche all’interno dell’ospedale di Barga posti per pazienti covid, in caso di aumento consistente dei numeri e dell’eventuale saturazione dei posti letto negli altri presidi. Il confronto prosegue, e ci fa piacere che le nostre istanze siano state comprese e siano al vaglio dei tecnici per valutare la situazione e altre eventuali ipotesi”.

“Come amministrazione – prosegue il sindaco – così come abbiamo fatto finora, seguiremo con tutta la nostra forza e attenzione l’evolversi della situazione e con determinazione continueremo a sostenere che la strada da perseguire non sia quella di utilizzare i reparti esistenti e attivi presso il nostro presidio ma di trovare spazi alternativi sia sul nostro territorio o al di fuori, e contestualmente con serietà continueremo a far sentire la nostra voce e le nostre ragioni all’azienda sanitaria”.