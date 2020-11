Parte il progetto Telefono amico a Borgo a Mozzano

Pronta al via l’iniziativa del centro di ascolto Caritas e del comune di Borgo a Mozzano, Telefono Amico, che hanno deciso di puntare ancora una volta sulla collaborazione e la capacità di lavorare insieme.

Il progetto nato nel 2015 Il telefono ci fa sentire vicini, di Caritas e il progetto Ti chiamo io del Comune di Borgo a Mozzano, nato in piena emergenza Covid, si uniscono e danno vita all’iniziativa Telefono Amico.

L’idea nasce da anni di collaborazione e co-progettazione con lo scopo di unire le forze per dare risposte alla popolazione più colpita da questa pandemia.

Il servizio verrà svolto da un’operatrice dell’ufficio sociale del comune, da due volontari del Centro di ascolto Caritas e dal parroco del capoluogo don Francesco Maccari. È rivolto alla fascia di popolazione over 65 e a tutte le persone che stanno vivendo un periodo di crisi, di difficoltà, di isolamento legato all’emergenza Covid-19. Durante la telefonata potrai chiedere aiuto per il disbrigo di pratiche amministrative, manifestare le tue esigenze se sei soggetto a quarantena (richiesta spesa, medicinali etc…) ma anche semplicemente dialogare, raccontarti e chiacchierare.

Semplici gesti che speriamo possano fare molto per contrastare la solitudine e aiutare persone momentaneamente in difficoltà.

Per informazioni sulle modalità di accesso e svolgimento del servizio ci si può rivolgere a Ufficio Sociale 0583.820426 e centro di ascolto Caritas 0583.1808913 (martedi mattina dalle 9 alle 11,30).