Garfagnana, è attivo l’Amazon locale di Castelnuovo

Quattro negozi di abbigliamento, tre bar/pasticcerie, quattro ristoranti, tre gastronomie/alimentari, due cartolerie/librerie, un negozio di elettronica, una gioelleria, un ottico, un fiorista, tre negozi per la cura della persona e cosmesi e nove attività di articoli per la casa. Sono già oltre 30 le attività presenti su Townforyou, “Amazon locale” di Castelnuovo attivato ufficialmente questo pomeriggio (21 novembre).

Un progetto innovativo, un unicum per tutta la Valle del Serchio e non solo, nato dall’idea di tre giovani del territorio per aiutare le attività colpite dal coronavirus: i fratelli Gianmarco e Federico Bertolani di Castelnuovo e Massimo Vitali di Fornoli. Townforyou offre ai cittadini un mix tra Amazon e Just Eat (clicca qui per vedere il video di presentazione). Ad ogni attività sono dedicate due sezioni: uno spazio per le informazioni e la descrizione del negozio e una vetrina del negozio, dove è possibile visionare i prodotti e acquistarli.

Ci sono due modalità d’acquisto: il pagamento online e la consegna dei prodotti a domicilio grazie al servizio di Guidi Express, nuova società di Antonio Guidi. La piattaforma punta sul Click&Collect: l’utente sceglie i prodotti che desidera, effettua il pagamento online e passa a ritirare gli acquisti nei vari esercizi commerciali, dove l’esercente avrà cura di farli trovare pronti.

È partita la sfida: Townforyou è pronto a conquistare Castelnuovo (clicca qui per provarlo).