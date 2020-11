Castelnuovo passa all’illuminazione a led: partiti i lavori su 1300 punti luce

Nuova luce a Castelnuovo di Garfagnana grazie all’operazione di project financing che prevede, quale 1° lotto, l’efficientamento e la messa a norma degli impianti di pubblica illuminazione e la loro gestione per i prossimi 14 anni da parte della società Cpm Gestioni Termiche srl, individuata dopo gara pubblica.

I lavori coinvolgeranno tutto il territorio comunale, capoluogo e frazioni, per un totale di 1300 punti luce dell’illuminazione pubblica che verranno forniti di una nuova fonte luminosa a led. In questo momento i lavori stanno interessando il centro storico, dove si sta procedendo alla sostituzione delle lanterne presenti, del tipo “Firenze” con analoghe a tecnologia Led. Contemporaneamente sono in sostituzione i corpi illuminanti dei lampioni presenti nelle altre strade del territorio comunale.

I lavori, che prevedono la sostituzione di pali e sostegni non più idonei, di basamenti di fondazione, il rifacimento dei quadri di comando e la sostituzione di tratti di cavidotto, si completeranno entro il 30 giugno 2021.

Questo 1° lotto dell’intervento di efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione e termici degli edifici comunali, che prevede un investimento da parte del concessionario di 829.760 euro, permetterà il risparmio di energia elettrica pari al 62,73% del consumo pre intervento, pari a 1.471,3 Tep/anno e minori emissioni di Co2 stimate in circa 3.325,3 tons/anno.

Oltre al risparmio energetico ed ambientale, avremo impianti adeguati alla normativa vigente ed esteticamente riqualificati.