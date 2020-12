Castelnuovo, individuata la nuova sede dei laboratori dell’Ipsia Simoni

L’Ipsia Simoni di Castelnuovo Garfagnana ha la sua nuova (provvisoria) sede per le attività di laboratorio della scuola.

La sede provvisoria dei laboratori dell’Ipsia Simoni di Castelnuovo Garfagnana sarà ricavata in un edificio di via Fabrizi, a Castelnuovo, di proprietà della società Bpa. La Provincia di Lucca, infatti, ha approvato la determina dirigenziale e il relativo verbale della commissione che individua, appunto, nell’immobile vicino alla scuola la sede laboratoriale ritenuta compatibile con le esigenze dell’istituto e rispondente ai requisiti dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse dello scorso fine settembre. Da sottolineare che la società Bpa era stata l’unica a partecipare entro i termini indicati alla manifestazione di interesse con una propria proposta.

La ricerca di una sede provvisoria dei laboratori del Simoni – che saranno resi disponibili già da mercoledì 9 dicembre allestiti e sanificati – si è resa necessaria a seguito dello smantellamento di alcune strutture provvisorie al fine di consentire al comune di Castelnuovo Garfagnana l’effettuazione dei lavori per il rifacimento completo della palestra dell’edificio scolastico di proprietà in via Fabrizi grazie all’ottenimento di un finanziamento ministeriale.

La Provincia di Lucca, come si evince dalla determina dirigenziale, si farà carico per il tempo necessario di un canone di locazione di circa 2000 euro mensili per l’edificio utilizzato per i laboratori.